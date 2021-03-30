تصفيات مونديال 2022: بلجيكا تعود إلى سكة الانتصارات

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بروكسل: عادت بلجيكا، ثالثة النسخة الاخيرة، الى سكة الانتصارات بإكرامها وفادة ضيفتها بيلاروس بثمانية أهداف نظيفة الثلاثاء في لوفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وحسمت بلجيكا النتيجة في شوطها الاول بتسجيلها رباعية عبر ميشي باتشواي (14) وهانز فاناكن (17) ولياندرو تروسار (38) وجيريمي دوكو (42)، قبل أن تضيف رباعية في الثاني عبر دينيس برايت (49) وكريستيان بينتيكي (70) وتروسار (76) وفاناكن (89).

وعوضت بلجيكا سقوطها في فخ التعادل امام مضيفتها تشيكيا 2 2 في الجولة الثانية، فرفعت رصيدها الى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط امام شريكتها السابقة تشيكيا التي سقطت أمام مضيفتها ويلز بهدف وحيد سجله مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي دانيال جيمس في الدقيقة 82.

واكمل المنتخبان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 49، والويلزي كونور روبرتس في الدقيقة 82.

مهرجان تهديفي

ودفع المدرب الاسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيس بتشكيلة رديفة حيث ابقى على اغلب العناصر الاساسية على دكة البدلاء ابرزهم هداف إنتر ميلان الايطالي روميلو لوكاكو وصانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين وجناح نابولي الايطالي دريس مرتنس على مقاعد البدلاء.

وبكرت بلجيكا بالتسجيل عبر مهاجم كريستال بالاس الانكليزي باتشواي بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة (14)، ثم عززت بهدف ثان بعد ثلاث دقائق عبر لاعب وسط كلوب بروج فاناكن عندما تابع بيمناه من مسافة قريبة تمريرة عرضية لمدافع بوروسيا دورتموند الالماني توما مونييه (17).

وعزز مهاجم برايتون الانكليزي تروسار تقدم بلجيكا بهدف ثالث من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة (38)، قبل أن يختم مهاجم رين الفرنسي دوكو مهرجان الشوط الاول بالهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف الدفاع من فاناكن في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها على يمين الحارس ألكسندر هوتار (42).

وتابعت بلجيكا افضليتها في الشوط الثاني، واضاف لاعب ليستر سيتي الانكليزي برايت الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة (49)، ثم سجل البديل مهاجم كريستال بالاس بينتيكي السادس بيمناه اثر تمريرة من مدافع توتنهام الانكليزي توبي الدرفيريلد (70).