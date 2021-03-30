فوز إيران على سوريا ودياً

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طهران: فاز منتخب إيران على نظيره السوري 3 صفر الثلاثاء في طهران في مباراة دولية ودية لكرة القدم ضمن استعداداتهما لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس أسيا 2023 في الصين.

وفرض المنتخب الإيراني افضليته في الشوط الأول ونجح في الدقيقة الثانية من تسجيل هدفه الأول براسية متقنة لمهاجم بيرسيبوليس حسين كنعاني زاديغان.

وواصل المنتخب الإيراني افضليته حتى الدقيقة 27 التي شهدت اول امتداد هجومي لسوريا بفرصة لعيد الرحمن بركات تصدى لها الحارس الإيراني علي رضا إلى أن حملت الدقيقة 38 هدف إيران الثاني اثر انفراد لجناح شارلروا البلجيكي علي كولي زاده تصدى له الحارس إبراهيم عالمة فارتدت الكرة الى مهاجم زينيت سان بطرسبورغ الروسي سردار ازمون الذي لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى.

وبدأ الشوط الثاني بفرصة لمهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي تصدى لها الحارس السوري عالمة قبل أن يتحسن أداء منتخب بلاده نسبيا، وسنحت لمحمود مواس فرصة تقليص الفارق داخل المنطقة لكن كرته القوية ردتها العارضة وتهيأت أمامه فلعبها بجوار المرمى.

واستعاد المنتخب الإيراني افضليته واكدها في الدقيقة 81 بهدف ثالث حمل توقيع مهاجم ايك أثينا اليوناني كريم أنصاري.

وكان منتخب سوريا خسر مباراته الودية الأولى الخميس الماضي أمام نظيره البحريني في المنامة 1 3، ووضح تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية أمثال عمر السوما وأحمد الصالح وحسين جويد وعلاء الدالي.

وتتصدر سوريا فرق المجموعة الاسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين (من 4 مباريات) والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.

وكان الاتحاد الاسيوي اختار الصين لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في حزيران/يونيو المقبل. وستلعب سوريا مع غوام في 7 منه ومع المالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 حزيران.