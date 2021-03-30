شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 30 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 30 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يرفض قرارات اتحاد السلة ويقرر التصعيد

الزمالك يرفض قرارات اتحاد السلة ويقرر التصعيد

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رفضها القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك أمس الإثنين.

كارتيرون: مستوى الزمالك البدنى تحسن بنسبة 10% خلال التوقف

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبين والعمل مع كل لاعب بشكل منفرد من الناحيتين البدنية والنفسية، مضيفًا أن هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين في الفترة الماضية، والمعدلات البدنية تحسنت بنسبة 10% خلال فترة التوقف الأخيرة.