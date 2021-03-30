شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليسرى صداع فى رأس أحمد سامي قبل موقعه المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي سموحة، البحث عن لاعب يسد الفراغ في الجبهة اليسرى، والتي أصبحت لغزا في الفريق عقب إصابة أحمد جمال لاعب الفريق بالصليبي، وابتعاده عن الملاعب لمده لا تقل عن 8 أشهر.

وزاد من متاعب سامي في سموحة، إعارة محمد الترهونى المحترف الليبي الى أهلي طرابلس لمده أربعة أشهر مقابل 125 ألف دولار، وابتعاد محمود معاذ عن المشاركة في المباريات لأكثر من موسم كامل.

ويدخل الفريق السكندري معسكرا مغلقًا، الخميس المقبل، بالقاهرة استعداد لمباراة المقاصة، والمقرر لها استاد الجبل الأخضر، في التاسعة مساء الجمعة.

وانتظم لاعبو سموحة في تدريبات الفريق اليوم، بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الأوليمبي، وهم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم، بينما غاب عن الفريق عمر صلاح حارس الفريق، والذي اصيب بكسر فى اليد استلزم غيابه لمدة شهر عن صفوف الفريق.

ومنح احمد سامي المدير الفني للفريق، لاعبه حسام حسن مهاجم الفريق، 24 ساعة راحة، اليوم، على أن يعود غدًا للدخول ضمن اللاعبين للاستعداد لمعسكر المقاصة.

وحتى هذه اللحظات ما زال مستقبل اللاعب لم يتحدد بعد من جهة الإعارة الى أهلي طرابلس لمده أربعة أشهر مقابل مليون دولار، والجميع فى انتظار كلمه المدير الفني، وإن كان فرج عامر رئيس النادي، ابدى نيته لإتمام الإعارة وسيتحدد خلال الساعات القليلة القادمة وجهه اللاعب.