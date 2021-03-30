شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يستعيد أحمد ياسر و محمد عبد الرحمن "لعبة" قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثنائى أحمد ياسر لاعب الوسط المهاجم لفريق البنك الاهلي ومحمد عبد الرحمن " لعبة " لاعب الوسط المدافع في مران اليوم بعد شفاءهم من الإصابة التي أبعدتهم خلال المباريات الرسمية الاخيرة قبل التوقف الدولي.

وتعرض أحمد ياسر للإصابة بقطع جزئى فى الوتر "الوحشى" فى إحدى تدريبات فريقه، الأمر الذى دفع الجهاز الطبى للبنك الأهلي، لعرض حالته على الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى والذى وضع له برنامج علاجى لمدة 10 أيام وتنفيذ البرنامج تحت إشراف طبيب العلاج الطبيعى بالقلعة الحمراء وطلب منه طبيب الأهلى وضع قدمه فى أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة فى العلاج ثم خوض تدريبات مائية لمدة 7 أيام.

غادر بالأمس فريق الكره بنادي البنك الاهلي معسكره المغلق بالاسماعيلية تحت قيادة خالد جلال والذي أستمر أربعة أيام أدي فيهم الفريق مباراتين وديتين الأولي أمام المصري البورسعيدي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق والثانية كانت أمام فريق القناه وحقق فريق البنك الاهلي فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدف وشهد معسكر الاسماعيلية حاله من الحماسة الشديدة للاعبي الفريق لتثبيت أقدامهم في تشكيلة الفريق الرئيسية خلال المرحلة المقبله.

وأستأنف البنك الاهلى معسكره صباح اليوم الثلاثاء بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا لانطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة دجلة في أولي مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 6 إبريل المقبل،التي سوف تقام على استاد السلام