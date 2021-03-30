أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 30 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 30 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حمدى فتحى يجرى جراحة فى "الساعد" ويغيب 10 أسابيع عن الأهلى

حمدى فتحى يجرى جراحة فى "الساعد" ويغيب 10 أسابيع عن الأهلى

أجرى حمدي فتحي لاعب الأهلي ومنتخب مصر جراحة ناجحة في الساعد الأيسر بعدما تعرض للكسر خلال مباراة المنتخب الوطني الأول أمام كينيا في تصفيات كأس أمم افريقيا التي أقيمت يوم 25 مارس وانتهت بالتعادل الإيجابي.

جلسة بين موسيماني و"تخطيط" الأهلي عقب دور المجموعات الأفريقي

تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مع موسيماني المدير الفني للفريق عدة أمور خاصة بفريق الكرة ، وتعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف جلسة خاصة مع موسيماني عقب إتهاء مشوار الريق في دور المجموعات لدوري الأبطال أفريقيا من أجل مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.