شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المنتخب الأولمبي ينتظمون في مران الأهلي الجماعي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر ثلاثي الأهلي العائدين من المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام في مران فريقهم غدا الأربعاء قبل السفر إلى السودان عصر غدا لمواجهة المريخ يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد غيابهم عن مران الفريق الأحمر اليوم الثلاثاء.

وحصل ثلاثي الأهلي على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي للغياب عن مران اليوم من أجل الحصول على فترة راحة قبل الانتظام في مران الغد ومرافقة البعثة الحمراء إلى السودان، حيث تستقل بعثة الأهلي طائرة خاصة في الرابعة عصر غد تنقلها إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.