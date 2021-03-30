شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر ينتظر الخروج من ثلاجة حسام حسن بسيد البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، الخروج من ثلاجة التجميد في نادي سيد البلد، المفروض عليه بقرار من حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر، وذلك بعد العودة من فترة التوقف، حيث هناك مطالبات جماهيرية، بضرورة إشراك اللاعب والاستفادة من قدراته التهديفية.

واستبعد حسام حسن، لاعبه خالد قمر منتصف الشهر الماضي، مع أربعة لاعبين أخرين هم عماد السيد ومحمد عطوة ومحمود رزق وصبري رحيل، قبل أن يعفو العميد عن آخر لاعبين ويضمهم للتدريبات الجماعية ويبقى موقف قمر وعماد السيد وعطوه معلقا حتى هذه اللحظة.

ويمثل خالد قمر قوة هجومية لا يستهان بها في صفوف الاتحاد السكندري، خاصة أنه لاعب سابق في صفوف الزمالك ومنتخب مصر ويحظى بثقة ودعم جماهير الإسكندرية، كما أن رغبة اللاعب نفسه الاعتزال بقميص الاتحاد.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب بالدوري في الخامس من أبريل المقبل ضمن الجولة السابعة عشر للدوري، والتي يسعى من خلال الفريق لتعزيز موقعه بالمربع الذهبي مع كبار المسابقة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث.

وتلقى قمر 4 عروض محلية من أندية الدوري الممتاز، للرحيل عن الاتحاد السكندري نهاية الموسم الجاري، حيث استغلت الأندية الأربعة أزمة استبعاد اللاعب بقرار من حسام حسن المدير الفني، وخروجه من حسابات العميد للتفاوض معه لإبداء رغبة في الرحيل حتى تبدأ مفاوضاتها مع الاتحاد لإنهاء الصفقة.