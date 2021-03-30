شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض قرارات اتحاد السلة ويقرر التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رفضها القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك أمس الإثنين.

ووفقا للموقع الرسمى بنادى الزمالك تطالب اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم اتمام المباراة لامتناعه عن خوض المباراة وتطبيق اللائحة عليه واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة المباراة.

كما ترفض اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبة بالنادي، وأخيرا ترفض اللجنة الغرامة المالية الموقعة علي النادي دون مبرر، كما أكدت اللجنة انها ستتخذ كافة الخطوات التي تضمن الحفاظ علي حقوق النادي.

وقرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

وكان مراقب مباراة الأهلى والزمالك، ألغى المباراة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

بدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.

واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أباما، وحازم امام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهو، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.