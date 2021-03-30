رجب بكار يدعم المهدي.. ويؤكد: مدرب بيراميدز "كاذب".. وينفذ الأوامر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ساند الظهير الأيمن لنادي بيراميدز المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، رجب بكار زميله بصفوف بيراميدز، المهدي سليمان في أزمته مع ناديه التي أعلن عنها مؤخراً.

ودوّن بكار، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء:"مش من العادة إني اتكلم في حاجه ما تخصنيش ولكن هنا لازم أقول كلمة حق لآني مريت بالي بيعيشوا واحد من أحسن الحراس في مصر وهو المهدي سليمان".

وتابع رجب بكار:"هنا أقول للمدير الفني أنك كذاب وبتأخد أوامر مش تعليمات عشان خايف على أكل عيشك زي اللي قبلك في وجود هذه الإدارة واللي اتصدمت في أشخاص ليها باع وتاريخ في مصر ولكن للأسف بردو بتاخد تعليمات.. الأهم والمهم مهدي سليمان عنده حق في كل اللي قالوا وده مش دفاع والله عنه ولا اصطياد مني أنا ليا وقت وهقول كل اللي حصل لأني مينفعش منظومة بالحجم ده تُدار بالسوء ده".

وأضاف لاعب بيراميدز المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا:"وللعلم الأغلب في الفرقة لعيبة كبيرة وعارفة الدنيا ماشية إزاي بس للآسف الملاك في النادي مش فاهين ولا حد مننا عارف يتواصل معاهم عشان الكل يطلع اللي عنده لأني في كبت عند ناس كتيرة موجوده في المنظومة دي؟.. وعمرو مرعي عنده أكتر مني بكتير وناس كتير تنصحني وتقولي لا وده أنا مقدرهم لخفهم عليا ولكن كلمة الحق ومساندة صديق ليا أهم بكتير من أي حاجة عندي وربنا يعلم ما في القلوب".

وكان المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز، قد أعلن في تصريح تليفزيوني وجود ما أسماه بـ"الاتفاق والصفقة" التي حدثت ضده داخل فريقه بين شخصين رفض الإفصاح عنهما صراحةً، للاطلاع على باق التصريح.. اضغط هنا

وهي التصريحات التي جاءت بعد رسالة غامضة من المهدي سليمان عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، جاءت:"نفذ الوقت ونفذ الصبر ونفذت كل سبل الاحتمال، الكلام في الوقت المناسب بدون حساب وإظهار كل الحقائق المدفونة قهراً وظلماً.. لقد طفح الكيل وفاض".