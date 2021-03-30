بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يسجل الـ103 ويهدد عرش علي دائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كسر النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي صيامه التهديفي في آخر أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده بعدما نجح في هز شباك لوكسمبورج بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، بعدما استغل عرضية من زميله جواو كانسيلو داخل المنطقة ليحول الكرة داخل الشباك، ويضع فريقه في المقدمة بنتيجة (2-1).

وبهذا الهدف، يصل صاحب الـ36 عاما إلى الهدف الدولي رقم 103 مع البرتغال، ليقترب أكثر من الرقم القياسي الذي يحمله النجم الإيراني علي دائي، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف الدولية مع منتخب بلاده.

وبات رونالدو بحاجة إلى سبعة أهداف ليصبح أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم، حيث يملك الأسطورة الإيرانية علي دائي في رصيده 109 هدف على مدار مسيرته الكروية قبل إعلان اعتزاله عام 2006.

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