السعودية تسحق فلسطين بخماسية في تصفيات آسيا المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اكتسح المنتخب السعودي ضيفه الفلسطيني 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتقدم المنتخب السعودي بهدف سجله ياسر الشهراني في الدقيقة 37، وأضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 43 وأضاف صالح الشهري الهدفين الثالث والرابعة في الدقيقتين 52 و58 قبل أن يختتم سالم الدوسري أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين أمام منتخب أوزبكستان، وتوقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند أربع نقاط في المركز الخامس الأخير.