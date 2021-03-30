"الأهلي هو المتسبب".. الزمالك يرفض رسميًا قرارات اتحاد السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي رفضه القرارات الصادرة عن اتحاد كرة سلة بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الأهلي التي تم إلغاؤها أمس الاثنين، مضيفًا أنه سيتخذ كافة الخطوات لحفظ حقوق النادي.

وتسبب حضور الجماهير في الصالة المغطاة بنادي الزمالك في إلغاء مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري لكرة السلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الثلاثاء القرارات المتخذة من جانبه بشأن مواجهة الزمالك مع الأهلي (طالع التفاصيل).

ليرد الزمالك ببيان عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالتالي:

ترفض اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز القرارات الصادرة عن اتحاد كرة السلة حول أحداث مباراة الزمالك والأهلي التي لم تقم بصالة نادي الزمالك أمس الاثنين.

وتطالب اللجنة باعتبار النادي الأهلي هو المتسبب في عدم إتمام المباراة، لامتناعه عن خوض المباراة وتطبيق اللائحة عليه، واعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة المباراة.

كما ترفض اللجنة قرار نقل مباراة للفريق خارج ملعبه بالنادي.

وأخيرًا ترفض اللجنة الغرامة المالية الموقعة علي النادي دون مبرر.

وفي سياق آخر، تؤكد اللجنة أنها ستتخذ كل الخطوات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادي.