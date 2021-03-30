اتحاد السلة لمصراوي: قررنا اعتبار الزمالك مهزومًا وليس منسحبًا.. وسيحصل على نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن فريق الزمالك سيحصل على نقطة في ترتيب الدوري بعد اعتباره مهزومًا أمام الأهلي، في اللقاء المُلغى أمس، الإثنين.

وأشار عبد المطلب في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن لائحة المسابقات اعتبرت أن الزمالك مهزومًا في اللقاء وليس منسحبًا، مما يعني أحقيته بالحصول على نقطة في ترتيب المسابقة.

وقال عبد المطلب: "الزمالك سيحصل على نقطة من المباراة بعد قرار مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ووفقًا للائحة فإن الفريق تم اعتباره مهزومًا وليس منسحبًا".

وكان اتحاد كرة السلة المصري قد أعلن اعتبار الزمالك مهزومًا أمام الأهلي وتغريمه ماليًا بمبلغ 30 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى نقل مباراة له خارج ملعبه.

وبناء على قرار اتحاد السلة، فإن رصيد الزمالك في المرحلة الترتيبية للدوري قد ارتفع للنقطة رقم 19 في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الأهلي 17 نقطة في المرتبة الرابعة.