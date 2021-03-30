انتصارات صربيا وقبرص تمنحهما خطوات جادة نحو المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

انفرد منتخب صربيا بصدارة المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 عبر الفوز المثير على مضيفه منتخب اذربيجان 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع منتخب صربيا رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن البرتغال التي تلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفتها لوكسمبورج التي تمتلك ثلاث نقاط في المركز الثالث وظلت اذربيجان بدون رصيد من النقاط.

وتقدم الكسندر ميتروفيتش بهدف لصربيا في الدقيقة 16 ثم تعادل أمين ماخمودوف لاذربيجان من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وقبل تسع دقائق من النهاية سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له ولصربيا.

وحقق منتخب قبرص فوزه الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بتغلبه على ضيفه السلوفيني 1 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثامنة.

ويدين منتخب قبرص بالفضل في هذا الفوز لإيونيس بيتاس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 42.

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن سلوفينيا صاحبة المركز الرابع.