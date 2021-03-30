نيجيريا تقهر ليسوتو في ختام تصفيات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أنهى منتخب نيجيريا مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بعد فوزه على ليسوتو 3 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية عشر بالتصفيات.

وتقدم منتخب نيجيريا عن طريق فيكتور أوسمين في الدقيقة 23، قبل أن يضيف إتيبو أوجينيكارو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 83 سجل بول أوناتشو الهدف الثالث للمنتخب النيجيري.

ورفع المنتخب النيجيري، الذي كان قد ضمن التأهل للنهائيات في وقت سابق، رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب ليسوتو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

ومن المنتظر حسم مصير البطاقة الثانية المؤهلة للنهائيات من خلال مباراة سيراليون وبنين التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.