غينيا بيساو تلحق بركب المتأهلين لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل منتخب غينيا بيساو إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بفوزه على ضيفه منتخب الكونغو 3 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة والتي شهدت تعادل السنغال مع ضيفتها اسواتيني 1 /1.

وتأهل المنتخب السنغالي في وقت سابق إلى البطولة القارية قبل أن يحصد نقطة اليوم نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة ويحل منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بتسع نقاط ثم الكونغو في المركز الثالث بثمان نقاط وتتذيل اسواتيني الترتيب بنقطتين.

وفي بيساو، تقدم بيكيتي بهدف لغينيا بيساو في الدقيقة 45 ثم أضاف فريدريك ميندي الهدف الثاني في الدقيقة 73 واختتم جورجينيو التسجيل في الدقيقة 80.

وفي المباراة الثانية تقدم، سابيلو جاميدزي بهدف لاسواتيني في الدقيقة التاسعة ثم أدرك شيخو كوياتيه التعادل للسنغال في الوقت بدل الضائع للمباراة.