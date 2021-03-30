شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد بديل «ساسي» حال رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، سرعة التعاقد مع لاعب ديفندر سوبر قبل انطلاق الموسم الجديد في الصيف القادم لسد النقص في مركز الوسط المدافع بعد إقتراب رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، عن صفوف الفارس الأبيض.

وعلمت «المصري اليوم» أن كارتيرون حدد اللاعب نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، حيث يري فيه أنه لاعب يجيد الواجبات الدفاعية والهجومية وصناعة الفرص مثل ساسي.

يذكر أن ساسي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق مع مسؤولي الزمالك حتى الآن لتجديد عقده، حيث لديه مستحقات قديمة تبلغ 685 ألف يورو لم يحصل عليها حتى الآن.