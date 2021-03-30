شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كمال الأجسام يزور الإمارات لافتتاح بطولة عجمان الأولى لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل عصر اليوم الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحده الشقيقة الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، وذلك لأفتتاح بطولة عجمان الاولي لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك، التي تقام خلال الفترة من ٢حتي ٣ أبريل الجاري بأمارة عجمان الاماراتيه .

وكان في استقبال «فهيم» بمطار دبي الدولي، العقيد عبدالكريم محمد سفير الاتحاد العربي لكمال الأجسام للثقافة والتنوير، ورئيس اكاديمية الاتحاد الدولي بالامارات، والحكم الدولي المحترف ومنظم البطولة الكابتن طارق خليل والحكم الدولي الكابتن احمد حيمور والكابتن جلال قزمل.

وأكد الدكتور عادل فهيم ان الاتحاد الدولي لكمال الأجسام منح بطولة عجمان الاولي لبناء الأجسام، 4 بطاقات احتراف، وذلك تثميناً لاستخدامها التحكيم الإلكتروني لي اول مره أثناء البطولة وتأمين أفضل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ولتشجيع اللاعبين على تقديم افضل العروض والمنافسة بقوة للحصول على البطاقات الدولية للمشاركة مستقبلاً في البطولات الاحترافيه

والجدير بالذكر ان بطولة عجمان تقوم بتنظيمها دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله الشرقي، تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

ومن جانبه قال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد الاماراتي أن منح بطولة عجمان بطاقات احتراف بالرغم من كونها بطولة محلية سيساهم بتحقيق نقلة نوعية في المنافسات، موضحاً: ستقدم بطاقات الاحتراف لكل من بطل أبطال بناء الأجسام، وبطل أبطال الكلاسيك، وبطل أبطال الفيزيك، وبطل أبطال كلاسيك فيزيك،، مضيفاً: تأتي مبادرة الاتحاد الدولي تقديراً منه لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتثميناً لدور اللجنة المنظمة للبطولة بالسعي لإخراجها بشكل مميز من جميع الجهات، وخصوصاً في جانب التحكيم الإلكتروني الذي ستشهده البطولة التي ستقام في قاعة فندق عجمان.

وأكد الحكم المحترف طارق خليل منظم ومدير البطولة اكتمال التجهيزات اللوجستية لانطلاق البطولة ،مبيناً أن عدد المشاركين المتوقع سيكون 200 لاعب من مختلف دول العالم، مع نحو نصف مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن البطولة ست فئات للرجال تشمل بناء الأجسام، كلاسيك بناء أجسام، الفيزيك، كلاسيك فيزيك، ماسكولار فيزيك، بودي ستايل، ويتضمن بعضها فئات عمرية للشباب والكبار بجوائز ماديه أيضا للفائزين الاوائل من بطل أبطال كل فئه .