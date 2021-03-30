شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأوليمبي ينتظم في تدريبات المصري استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب ، مشاركة حسن علي نجم خط وسط الفريق وذلك بعد عودته من معسكر المنتخب الأوليمبي الذي استمر لنحو أسبوع بالقاهرة ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات أوليمبياد طوكيو.

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش المقررة يوم 3 من ابريل المقبل علي أرض ملعب ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.

وحرص علي ماهر المدير الفني للفريق على الاجتماع باللاعب قبيل بدء المران للاطمئنان منه على حالته البدنية والفنية ، ولحثه على مواصلة بذل الجهد والعرق حتى يضمن لنفسه مكانًا أساسيًا في صفوف المنتخب الأوليمبي.