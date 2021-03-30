شكرا لقرائتكم خبر عن العضلة الخلفية تبعد «قناوي» عن تدريبات المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي احمد شديد قناوي الظهير الايسر للفريق الكروي الأول للنادي المصري من اجهاد في العضلة الخلفية ولم يستطع على اثره المشاركة في تدريبات المصري «الثلاثاء».

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش المقررة يوم 3 من ابريل المقبل على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.

وخضع شديد قناوي لتدريبات استشفائية تحت اشراف الدكتور محمود الشحات، وبمتابعة من الكابتن مدحت مختار أخصائي التأهيل بالفريق.

وفضل الجهاز الطبي منح شديد قناوي راحة 48 ساعة يخضع بعدها لاختبار طبي لتحديد مدي قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية. .