شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتحصين «سيسيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، لتجديد التعاقد مع الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والمعار لصفوف الاتحاد السكندرى، حتى نهاية الموسم الجارى. وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى نادى الزمالك قرروا فتح ملف تجديد التعاقد مع رزاق سيسيه، بعد نهاية إعارته مع زعيم الثغر فى نهاية الموسم الجارى، وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق السكندرى هذا الموسم.

وينتهى تعاقد رزاق سيسيه مع الزمالك فى نهاية الموسم المقبل، ويخشى الزمالك توقيع اللاعب لأى من الأندية فى يناير المقبل، ويرحل عن النادى فى صفقة انتقال لاعب حر، خاصة بعدما أصبح محط اهتمام العديد من الأندية.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا يُقدم أداءً متميزًا مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم، حيث نجح فى إحراز 6 أهداف فى 15 مباراة لعبها مع الفريق، الأمر الذى جعل نادى الزمالك يقرر عودته فى نهاية الموسم الجارى.