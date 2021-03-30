شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمعة يتألق في تدريبات المصري استعداداً لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة على ماهر خلال مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، على تخصيص جانبًا من المران للتدريب على التسديد من الثبات والحركة من مختلف المسافات «القريبة والمتوسطة والبعيدة» .

التدريبات شهدت تنافسًا كبيرًا من اللاعبين على احراز أكبر عدد من الأهداف فيما تنافس رباعي حراس المرمى على التصدي لتسديدات اللاعبين وسط متابعة دقيقة من كافة أعضاء الجهاز الفني .

ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش المقررة على ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 3 من أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

وشهدت التدريبات تألق جمعة الذي نجح في احراز ثلاثة أهداف من الكرات الثابتة نال عليهم استحسان واشادة الجهاز الفني للفريق .