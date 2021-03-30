شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طاريء في الزمالك للرد علي اتحاد السلة بشأن عقوبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز لعقد اجتماع طاريء لبحث الرد المناسب للنادي علي العقوبات التي وقعها اتحاد كرة السلة علي نادي الزمالك بشان مباراة الأهلي التي تم الغاؤها.

واعتبر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبوفريخه نادي الزمالك مهزوم وتغريمه مالياً بسبب مخالفته لوائح اتحاد السلة والسماح للجماهير بحضور المباراة التي تم الغاؤها.

وينتظر ان تصدر اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بياناً خلال الساعات القليلة المقبلة لتوضيح موقفها من قرارات اتحاد السلة الأخيرة.

يذكر ان العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي رفضوا إقامة المباراة التي كان مقرر لها " الاثنين " علي ملعب الصالة المغطاة لنادي الزمالك وتمسكهم بتفعيل اللائحة التي تقضي بإلغاء المباراة في حالة حضور الجماهير وفقاً للخطاب الذي تم ارساله من اتحاد كرة السلة لجميع الأندية يوم 21 من مارس الجاري.

وفي ظل رفض الجماهير مغادرة الصالة المغطاة لنادي الزمالك طالب مراقب المباراة طاقم التحكيم الذي كان مكلف بإدارة المباراة بإلغاؤها لمخالفة نادي الزمالك للوائح المقررة.

وعقدت لجنة المسابقات بإتحاد كرة السلة اجتماع " الثلاثاء " لبحث تداعيات الغاء المباراة واتخاذ القرار المناسب وفقاً للوائح المنظمة للعبة واوصت اللجنة بإعتبار نادي الزمالك مهزوماً ورفعت اللجنة توصيتها لمجلس الإدارة الذي اتخذ قراره باعتبار الزمالك مهزوم وتوقيع العقوبات المالية عليه وفقاً لما نصت عليه اللائحة.