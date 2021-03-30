شكرا لقرائتكم خبر عن النصر 2001 يتعادل مع الزمالك 3 - 3 ودياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق النصر لكرة القدم مواليد 2001 مباراة ودية امام فريق نادي الزمالك في إطار الاستعداد لاستئناف بطولة الناشئين .

وانتهت المباراة بالتعادل 3 - 3 حيث تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق محمود عبد الله واحرز الزمالك هدف التعادل و تقدم النصر بالهدف الثاني عن طريق محمد ناصر مودي واحرز الزمالك هدف التعادل ثم تقدم الزمالك 3/2 ونجح محمد ناصر مودي في تسجيل هدف التعادل للنصر لينتهي اللقاء 3 - 3.

وجاء تشكيل النصر في المباراة علي النحو التالي .. عصام عبدالله في حراسة المرمى وعبدالرحمن مهني وأحمد ربيع ومحمد عادل محمدي ومحمود خالد ومحمود صابر ومحمد ناصر (مودي) وكريم الضو (كابتن الفريق الأول) وأحمد حسن سعداوي وعلى محمد عبدالفتاح ومحمود عبدالله .

يقود الفريق الجهاز الفني عاطف سالم مدير فني ومحمد صلاح دردير مدرب عام و أحمد أسامة مدرب و محمد يونس علاج طبيعي ومحمد عبدالجواد مدرب حراس المرمي ومحمد صلاح اداري الفريق .