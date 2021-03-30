شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 8 ملايين جنيه للحكام قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد صرف مستحقات الحكام حتى نهاية مارس الحالي في جميع مسابقات الدوري للأقسام الأول والثاني والثالث والنسائية، وذلك قبل استئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي، وبلغت مستحقات الحكام منذ آخر دفعة تم تسليمها إليهم نحو 8 ملايين جنيه .



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرف في منتصف يناير الماضي مستحقات الحكام المتأخرة من الموسم الماضي بالإضافة إلى مستحقاتهم عن الموسم الجديد حتى تاريخه.