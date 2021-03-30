شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يصحح أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض الفريق الكروي الأول بالإسماعيلى المران المسائي الثلاثاء، ضمن برنامج الاعداد للقاء سيراميكا كليوباترالمقرر «السبت» اباستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدورى المصرى .

وتخلل المران تدريبات بدنية وخططية مكثفة وسط حضور من اللجنة الفنية التي يترأسها على أبوجريشة وتضم في عضويتها كل من عماد سليمان “المشرف على الفريق الأول” والمهندس مدحت الورداني .

واختتم المران بتقسيمة بين الفريقين حرص خلالها إيهاب جلال المدير الفني للفريق على إيقافها أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة ولتفادي تكرارها خلال المواجهة المقبلة .