شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري وساسي ينتظمان في تدريبات الزمالك الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم الثنائي فرجاني ساسي، وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك فيي التدريبات الجماعية للفريق «الأربعاء».

ووصل الثنائي إلى القاهرة «الثلاثاء» قادمين من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

و يستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن سيف الدين الجزيري غير مقيد في القائمة الإفريقية للزمالك، ولن يشارك مع الفريق في المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل استعدادا للقاء المولودية

وادي فرجاني ساسي تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم فور وصوله فيما حصل الجزيري على راحة سلبية من باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك..