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طبيب الزمالك : الثلاثي الدولي جاهزين للمشاركة أمام المولودية

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك ان الثلاثي الدولي محمود حمدي الونش، وعبدالله جمعه واحمد سيد زيزو، جاهزون للمشاركة امام مولودية الجزائر المقررة يوم 3 من ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات.

واشتكي الثلاثي الدولي من حالة ارهاق شديد قبل مران «الثلاثاء» مما دفع الجهاز الفني يعفيهم من أداء التدريبات الجماعية ويكتفي بمنحهم تدريبات استشفائية.

وشهد المران مشاركة كل من محمود عبدالرحيم «جنش» وطارق حامد اللذان شاركوا مع المنتخب الأول، وإمام عاشور وأحمد عيد وأسامة فيصل العائدان من معسكر المنتخب الاوليمبي.

ويحل الفريق ضيفاً على مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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