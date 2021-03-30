شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يقرر فوز الأهلي و تغريم الزمالك 30 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر اتحاد كرة السلة المصري اعتبارفريق سلة الأهلي فائزاً وهزيمة رجال سلة الزمالك بمباراة القمة بين الفريقين التى أقيمت أمس الاثنين ولم تكتمل بسبب تواجد جمهور من جانب نادي الزمالك بما يخالف لائحة اتحاد السلة .

وقرر المجلس أيضاُ توقيع غرامة مالية على نادى الزمالك قدرها 30 ألف جنيه ونقل مباراة واحدة لنادي الزمالك خارج أرضه .

كان طاقم تحكيم مباراة القمة المصرية فى كرة السلة بين الزمالك والاهلى قرر إلغاء المباراة في ظل استمرار تواجد عدد من جماهير الزمالك ولاعبي فريق كرة القدم في صالة اللقاء.

واعترض مسؤولو الأهلي على وجود جماهير فى الصالة المغطاة وطالبوا على تطبيق اللائحة وإخلاء الصالة بشكل كامل

وتأخر انطلاق لقاء فريقا كرة سلة الزمالك و سلة الأهلي والذي كان مقررا له السادسة من مساء اليوم، الإثنين، بسبب تواجد عدد من جماهير القلعة البيضاء في المدرجات.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منذ أيام قليلة ماضية وبشكل رسمي، منع أي حضور جماهيري في مباريات الدوري المصري سواء للمرحلة الترتيبة الحالية أو تحديد البطل، وتواجد عدد من جماهير الزمالك في مدرجات صالة النادي بميت عقبة، مما تسبب في عدم بدء المواجهة بالموعد المقرر لها.

ويرفض مسؤولو النادي الأهلي خوض المباراة في ظل تواجد جماهير نادي الزمالك في صالة اللقاء، والذي يتمثل في أسر اللاعبين ولاعبي فريق كرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 18 نقطة، ويليه الزمالك بنفس الرصيد من النقاط لكن الفريق السكندري يتفوق بالمواجهات المباشرة.