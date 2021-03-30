شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك : هدفنا الفوز على مولودية الجزائر و تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن كواليس مواجهة الفريق القادمة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا. وقال عبدالمقصود في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: «نخوض مباراتي مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد نقاط المباراتين» .

واضاف: «سيقدم الجهاز الفني واللاعبون ما عليهم في مباراتي مولودية وتونجيت سعيا لتحقيق الفوز، دون النظر لأي حسابات أخرى بالمجموعة» .

وشدد المدرب المساعد للزمالك على أهمية حصد نقاط مواجهتي بطلي الجزائر والسنغال في السباق الإفريقي، وهو ما يسعى إليه أولا دون النظر لنتيجة مواجهة الترجي التونسي ومولودية الجزائر الأخيرة بدور المجموعات .

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .