شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد لـ«المصرى اليوم»: «تحملت ما لا يُطاق فى الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الوطنى لكرة القدم، عن رغبة مسؤولى جالاتا سراى التركى فى التقدم بعرض رسمى إلى مسؤولى نادى الزمالك من أجل شرائه رسميًا خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفريق منذ انضمامه إليه فى يناير الماضى.

وأكد مصطفى محمد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه يسعى لمواصلة تألقه مع الفريق التركى حتى يكون جديرًا بالاستمرار فى تجربة الاحتراف الخارجى التى تمسك بخوضها فى المرحلة السابقة.

وفجّر مصطفى محمد مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أنه عانى كثيرا حتى حصل على موافقة مسؤولى الزمالك من أجل احترافه فى جالاتا سراى التركى. وشدد نجم المنتخب الوطنى الصاعد على أن الفترة الأخيرة التى عاشها داخل القلعة البيضاء كانت صعبة بالنسبة له وكان يتحمل من أجل جماهير النادى، لكنه وصل إلى طريق مسدود، سواء مع مسؤولى اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبدالعزيز، أو مع المسؤولين السابقين عن فريق الكرة بالنادى الأبيض. وقال بالحرف الواحد، فى تصريحاته الخاصة: «تحملت ما لا يطيقه بشر فى الزمالك» حتى وافقوا على احترافى.

وأوضح اللاعب أن الدورى التركى صعب ولا يمكن عقد مقارنة بينه وبين أى دورى آخر، مؤكدا أن المباريات صعبة والمنافسات قوية، وهو ما يجعله يبذل قصارى جهده فى التدريبات والمباريات للحصول على ثقة الجهاز الفنى للمشاركة الأساسية فى المباريات والاستمرار فيها، خصوصًا أن المنافسة صعبة مع زملائه اللاعبين، وأبدى ارتياحه لتأهل المنتخب الوطنى إلى بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، مؤكدًا أن علاقته طيبة مع حسام البدرى، المدير الفنى، ولا توجد بينهما أى أزمات.

ورفض «الأناكوندا» الحديث عن العروض الخارجية التى تلقاها مؤخرًا بعد تألقه مع فريقه التركى، وأكد أنه لا يعرف شيئًا عن العروض الإيطالية التى ترددت مؤخرًا، لافتًا إلى أن كل ما يعرفه هو أن مسؤولى جالاتا سراى سيتقدمون بعرض لشرائه نهائيًا من الزمالك.

وأشار مصطفى محمد إلى أنه يأمل فى الاحتراف بأكبر دوريات العالم، وأن طموحه بلا حدود مع كرة القدم، لافتًا إلى أنه يسعى للتواجد فى كأس العالم 2022 مع المنتخب الوطنى باعتباره أحد أحلامه.