شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الفوز على المولودية يجدد آمال التأهل الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا. وقال أسامة نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: «هناك ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية للاعبين خلال الأيام الماضية، وإصرار كبير على تحقيق الفوز على المولودية في المباراة القادمة».

وأضاف نبيه أن جميع اللاعبين ظهروا بحالة تركيز شديدة خلال فترة التوقف الأخيرة؛ حرصًا منهم على حجز مقعد أساسي في تشكيل الفريق. وأتم نبيه تصريحاته قائلا: «وضع الجهاز الفني واللاعبون الفوز على مولودية الجزائر كهدف رئيسي لهم لإحياء الآمال في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.»

ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر 3 أبريل القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.