تحصن وتوكل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كل من أبرز «محصن» ولبس الكمامة وحصل على تذكرة، سمح له بمشاركة تاريخية في عودة الجماهير للملاعب من خلال مباراة الأخضر أمام فلسطين أمس بتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2030. وسبق الدخول تشديد من المسؤولين المنتشرين بملعب مرسول بارك، وتعزيز للإجراءات لإنجاح أول تجربة لعودة الجماهير في ظل جائحة كورونا.



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