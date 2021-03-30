الحائلي داعم لم يجد من يدعمه

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وأصبح فريق الاتحاد صاحب المركز الثالث في الترتيب العام لفرق الدوري على بعد 6 نقاط فقط من المتصدر الهلال، كما ينافس على لقب كأس محمد السادس للأندية العربية بعد أن وصل إلى النهائي.
وتضامنا مع إدارة النادي في الوقت الحالي الذي يشهد شحا في الموارد المالية، التزم لاعبو الفريق الأول الصمت وعدم المطالبة بالرواتب المتأخرة التي تزيد على شهرين في مقابل تسلمهم مكافآت فوز سخية بحسب قوة وأهمية المباريات التي يخوضونها.
وفي بداية الموسم الحالي كان الداعم الوحيد لإدارة الحائلي هو الرئيس الأسبق نواف المقيرن، إلا أن دعمه كان لفترة محدودة ثم توارى دعمه لظروف غير معلنة أو محددة، ليظهر الحائلي بعد ذلك ويعلن عدم وجود أي داعم مالي لإدارته من الشرفيين ورؤساء النادي السابقين، على الرغم من أنه كان داعما للنادي والفريق الأول لكرة القدم لعدد من الإدارات السابقة قبل توليه منصب رئيس مجلس الإدارة.
وفي اليومين الماضيين، تابع الحائلي تغريدات جماهير الاتحاد عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك من خلال إبداء الإعجاب على التعليقات التي تتناول غياب الإدارات التي دعمها عن الصورة الحالية وعدم دعمه ردا للجميل ومن أجل الكيان.
وكانت جماهير الاتحاد أطلقت وسما عبر تويتر تدعم فيه الحائلي وتتناقل صوره التي وثقت حقبة دعمه للإدارات السابقة عندما ظهر للمرة الأولى مع أحمد كعكي كداعمين للنادي.
إدارات سابقة للاتحاد دعمها الحائلي
محمد فايز 2013
عادل جمجوم 2013
إبراهيم البلوي 2014 - 2016
أحمد مسعود 2016
حاتم باعشن 2017
حمد الصنيع 2018
نواف المقيرن 2018
لؤي ناظر 2019
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