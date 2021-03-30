شكرا لقرائتكم خبر المنازعات تؤزم أوضاع الوحدة بملايين العمري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت غرفة فض المنازعات أعباء نادي الوحدة المالية، عندما قررت أمس إلزامه بسداد 6 ملايين ريال لصالح نادي النصر، تمثل قيمة عقد إعارة اللاعب الدولي عبدالإله العمري، بجانب دفع رسوم الدعوى (5 آلاف ريال) ورسوم التقاضي أمام الغرفة.

وكان مجلس إدارة نادي النصر أعار العمري للوحدة عام 2018 لمدة موسم واحد عندما كان سعود آل سويلم رئيسا لمجلس إدارة نادي النصر، وحاتم خيمي رئيسا لمجلس إدارة نادي الوحدة، وحينها كتب نادي الوحدة عقب التوقيع مع العمري «أتمت إدارة النادي تعاقدها الرسمي مع اللاعب عبدالإله العمري قادما من نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة استكمالا للدعم اللامحدود الذي يقدمه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة للنادي».

كما ألزمت غرفة فض المنازعات، نادي الاتفاق بسداد مبلغ مليونين و496 ريالا، لصالح نادي الفيصلي كمبلغ متبق من صفقة انتقال البرازيلي روجيرو من الفيصلي إلى الاتفاق قبل إصابته بالرباط الصليبي، بجانب إلزام نادي الاتفاق بدفع 5 آلاف ريال رسوم الدعوى ورسوم التقاضي أمام الغرفة.

وقالت لجنة فض المنازعات إن المهلة المسموحة للناديين لتنفيذ القرارين 30 يوما فقط تبدأ من تاريخ انتهاء المدة النظامية للاستئناف.