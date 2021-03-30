4 ملايين ريال جوائز الدوري السعودي الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمس الدوري السعودي الالكتروني لموسم 2021 بشكل جديد يتضمن نسختين في سنة واحدة، وبمجموع جوائز تصل إلى 4 ملايين ريال سعودي رصدها اتحاد الرياضات الالكترونية والذهنية.

وتنظم الجولات التأهيلية للدوري بواسطة منصة stcplay، التي جرى تطويرها بالشراكة مع stc، إذ أسس الجانبان استراتيجية ينتظر أن تؤثر إيجابيا بشكل لافت على قطاع الرياضات الالكترونية خلال المدة المقبلة في الشرق الأوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من الدوري لموسم 2021 أمس الأول وتستمر 5 أسابيع متتالية، فيما تبدأ النسخة الثانية من الموسم مطلع أكتوبر من المقبل، وتستمر سلسلة المنافسات طوال عام 2021 ليتأهل أبطال النسختين إلى كأس السعودية العالمي للرياضات الالكترونية في ديسمبر 2021.

ويتضمن الدوري 5 بطولات منفصلة تحت راية الدوري لخمس رياضات مختلفة، وهي: Dota 2، وRainbow Six Siege، أوCounter-Strike: Global Offensive ، وغيرها من الرياضات الالكترونية المشهورة عالميا، بمشاركة أفضل لاعبي الرياضات الالكترونية بالمملكة.

وخصص الاتحاد عددا من المقاعد في جميع منافسات الدوري للفائزين من بطولات أونلاين المفتوحة والمؤهلة للدوري، ويمكن لأي شخص التسجيل في البطولة المفتوحة عبر زيارة موقع الدوري السعودي الالكتروني www.saudieleagues.sa.