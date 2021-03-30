ملاك وهناء ووديان يقتحمن تاريخ المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة كلا من: ملاك السلطان وهناء حلمي ووديان المالكي، كأول ثلاث حكمات سعوديات في تاريخ المبارزة السعودية، وذلك بعد اجتيازهن دورة الحكام المستجدات في المبارزة للسيدات (نظري وعملي) التي نظمها الاتحاد السعودي للمبارزة واختتمت في معهد إعداد القادة بالرياض. جاء ذلك على هامش بطولة المملكة للمبارزة للسيدات «الجولة الفضية» التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة بالخبر.



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