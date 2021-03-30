شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية بين رابطة المحترفين و«أصدقاء اللاعبين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تجسيد التعاون المشترك بين الرابطة والجمعية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية والرياضية ومن ضمنها تكريم اللاعبين القدامى، وتقديم دورات تدريبية، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، إضافة إلى دعم برامج ومشاريع لكلا الطرفين.
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