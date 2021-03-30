اتفاقية بين رابطة المحترفين و«أصدقاء اللاعبين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة عبدالعزيز العفالق أمس اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية التي يترأسها اللاعب السابق ماجد عبدالله، بحضور المدير التنفيذي للرابطة عبدالعزيز الحميدي، والأمين العام للجمعية فهيد الدوسري. ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تجسيد التعاون المشترك بين الرابطة والجمعية من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية والرياضية ومن ضمنها تكريم اللاعبين القدامى، وتقديم دورات تدريبية، وإطلاق حملات إعلامية مشتركة، إضافة إلى دعم برامج ومشاريع لكلا الطرفين.



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