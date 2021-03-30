في مقابلة مع «ماركا» الإسبانية.. محمد صلاح يتحدث عن: مواجهة راموس وريال مدريد ومنتخب مصر والاعتزال

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينه وبين المدافع سيرجيو راموس، وذلك خلال لقاء فريقه مع ريال مدريد في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث صلاح، في مقابلة أجراها مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن تأثير الواقعة التي جمعته براموس في نهائي البطولة عام 2018.

وكان راموس قد تسبب بإصابة صلاح بإصابة خطيرة بالكتف، أجبرته على مغادة المباراة النهائية وقتها، في حادثة أثارت جدلاً كبيراً، وتستمر إلى يومنا هذا.

وأكد صلاح للصحيفة الإسبانية أن تركيزه ينصب بالكامل على فريقه ليفربول، وليس على لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس.

وعلّق صلاح ضاحكاً عن التفكير في حادثة راموس خلال المواجهة القادمة، حيث قال: "كانت حادثة في الماضي، لذا لا أفكر في الأمر الآن. تفكيري فقط في فريقي. الجميع يفكر في فريقه والجميع يريد تحقيق الفوز، هذا كل شيء".

وأضاف الفرعون المصري: "دعنا نقول فقط إن لدي دافعا خاصا للفوز بالتعادل والتأهل إلى نصف النهائي. ما سيحدث الآن لن يغير نتيجة النهائي في كييف (2018). كان هذا في الماضي".

وعن مواجهة فريق كبير مثل ريال مدريد في ربع النهائي، قال صلاح: "لم يكن لدي فريق مفضل لمواجهته في القرعة. إنه ربع النهائي، لم يهمني من سنواجه".

وأضاف "جميع الفرق في هذا الدور من الدرجة الأولى وهي جيدة جدا".

أما عن تراجع مستوى ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال صلاح: " المواجهة الآن مختلفة. لقد فقدوا بعض اللاعبين الرائعين، مثل كريستيانو رونالدو، الأفضل في تاريخ النادي، لكنهم في نفس الوقت وقعوا مع إيدين هازارد".

وأضاف "هذا الفريق في ربع النهائي، ولديه لاعبون رائعون، رغم أنهم فقدوا أهداف رونالدو، لا أستطيع أن أقول أيهما أفضل. كل ما يمكنني قوله هو أنهم مستعدون للمواجهة".

وعن منتخب الفراعنة، قال صلاح: "لن أعتزل قبل التتويج ببطولة مع منتخب مصر".