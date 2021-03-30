مانشستر سيتي يستعين بـ «تامر عاشور» لتوديع نجمه أجويرو

الشارقة - اميمة ياسر -

ودع الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مهاجمه الأرجنتيني كون أجويرو مستعيناً بأغنية المطرب تامر عاشور.

وكان النادي الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق عن رحيل نجمه وهدافه التاريخي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، ليُنهى بذلك اللاعب مسيرة طويلة استمرت منذ صيف 2011 وحتى 2021.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السماوي بـ "تويتر" صورة لـ أجويرو، صحبها بتعليق: "أنا عشت معاك حكايات"، فى إشارة إلى أغنية تامر عاشور "أنا عشت معاك حكايات" التى طرحها عام 2014.

ويسدل أجويرو الستار على مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات بقميص السيتي بنهاية الموسم الكروي الجاري، بعدما أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل هدافه التاريخي عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال مانشستر سيتي، في بيان رسمي أصدره أمس الإثنين، إنه سيتم إقامة تمثال للاعب بجانب تمثاليّ ديفيد سيلفا وفينسنت كومباني، تأكيداً على دور اللاعب التاريخي في صفوف الفريق طيلة السنوات العشر الماضية.

وانضم أجويرو لصفوف مان سيتى في صيف 2011، وتألق في مشاركته الأولى أمام سوانزي سيتى حيث نجح فى تسجيل هدفين وصنع هدفا آخر فى ظهوره الأول الذى استمر ثلاثين دقيقة فى الفوز 4-0.

ويعد النجم الأرجنتينى هو أعلى اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف فى الدورى الإنجليزى ويحتل المركز الرابع فى قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف فى المسابقة على مر العصور برصيد 181 هدفا.