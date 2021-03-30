حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ارتفاع الحالة المعنوية للاعبيه قبل مواجهة مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، قائلاً في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "هناك ارتفاع ملحوظ في الروح المعنوية للاعبين خلال الأيام الماضية، وإصرار كبير على تحقيق الفوز على المولودية في المباراة القادمة".

وصل إلى القاهرة فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمين من تونس، عقب مشاركتهما مع نسور قرطاج في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.