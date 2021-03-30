شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعسكر فى 6 أكتوبر .. وانضمام أسامة إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك أسامة ابراهيم الظهير الأيمن لفريق البنك الأهلي في تدريبات اليوم داخل معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر بعد الشفاء من فيروس كورونا والذي أبعده عن معسكر الفريق بالإسماعيلية .

غادر بالأمس فريق الكرة بنادي البنك الاهلي معسكره المغلق بالاسماعيلية والذي استمر أربعة أيام أدي فيهم مباراتين وديتين الأولي أمام المصري البورسعيدي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.. والثانية كانت أمام فريق القناه وحقق فريق البنك الاهلي فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدف وشهد معسكر الاسماعيلية حاله من الحماسة الشديدة للاعبي الفريق لتثبيت أقدامهم في تشكيلة الفريق الرئيسية خلال المرحلة المقبله.

وعقب انتهاء المران الصباحي بالأمس غادر الفريق الاسماعيلية وأستأنف معسكره من جديد صباح اليوم الثلاثاء بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا لانطلاق الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة دجلة في أولي مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 6 إبريل المقبل،التي سوف تقام على استاد السلام