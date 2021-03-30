شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مستوى الزمالك البدنى تحسن بنسبة 10% خلال التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يحرص على إجراء قياسات بدنية للاعبين والعمل مع كل لاعب بشكل منفرد من الناحيتين البدنية والنفسية، مضيفًا أن هناك قياسات بدنية لجميع اللاعبين في الفترة الماضية، والمعدلات البدنية تحسنت بنسبة 10% خلال فترة التوقف الأخيرة.

شدد كارتيرون فى تصريحات خاصة للموقع الرسمي بالزمالك، أنه فخور بالتحسن في المستوى البدني للاعبين، مشيدا بدور الجهاز الطبي معه في تطوير الحالة البدنية للاعبين، موضحا أنه لا يقيم اللاعب فنيا إلا بعد جاهزيته من الناحية البدنية، ولن يدفع بأي لاعب غير جاهز بدنيا بنسبة 100%.

ويؤكد المدير الفني الفرنسي أن التدريب يبدأ بخوض إطالات محددة قبل التدريب لمدة ساعة ونصف فقط ولكنها تكون بجرعات مكثفة، وبعد التدريب يخوض الفريق إطالات أخرى.

وكان باتريس صرح أنه تولى المهمة في ظروف صعبة، وحالة اللاعبين النفسية لم تكن جيدة، وكانت هناك مشاكل نفسيه لدى اللاعبين، كما أن النتائج لم تكن جيدة في بطولة أفريقيا، لافتًا إنه يسعى منذ العودة لعلاج السلبيات، موضحا أنه شاهد مجموعة من اللاعبين لديهم مشاكل بدنية ونفسية ويحرص على علاجها في الفترة الحالية.