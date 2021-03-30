شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم "بلقاس" 0/8 .. وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، الفوزعلى "بلقاس" أحد أندية الدرجة الثالثة بقيادة مدربه حسام الشربيني، بثمانية أهداف دون رد، في اللقاء الودي الأخير لزعيم الثغر، استعدادا لعودة الدوري الممتاز بمواجهة المقاولون العرب في الخامس من أبريل المقبل.

سجل أهداف المباراة روماريو ويليامز هدف وزميله المدافع الجامايكي داميون لوي نانا هدفين، والسيد سالم هدين، وأحمد راشد هدفين، وفوزي الحناوي هدف.

شهدت المباراة خروج خالد الغندور قبل مرور نصف ساعة ونزول حسام عاشور في وسط الملعب، كما شهدت بداية الشوط الثاني احداث 7 تغييرات دفعة واحدة في فريق بلقاس.

وتعتبر هذه هي الودية الرابعة والأخيرة للفريق السكندري، حيث فاز من قبل على فريق الشباب بالنادي مواليد 99، الذي يقوده عصام عنتر، بهدفين دون رد وديا، كما فاز على ماريا أحد أندية الدرجة الرابعة بعشرة أهداف دون رد، وفاز على مركز شباب النصر بثلاثية دون رد ليختتم ودياته بالفوز على بلقاس في اطار الاستعداد لاستئناف الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالدوري بعدما حقق الاتحاد السكندرى فوزًا مهمًا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين قبل الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وارتقى سيد البلد للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.