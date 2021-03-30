شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف سبب التدخل الجراحي لحمدي فتحي وموعد العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، الأسباب التي دفعتهم للتدخل الجراحي مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد الإصابة التي تعرض لها بكسر في عظمة "الكعبرة" خلال مباراة المنتخب الوطني ضد كينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

كان الجهاز الطبي بالأهلي قد أكد أن حمدي فتحي لا يحتاج تدخل جراحي في بيانه بعد الأشعة التي أظهرت إصابة اللاعب بكسر في الذراع، قبل أن يتراجع الجهاز الطبي ويوافق على إجراء جراحة للاعب في ذراعه وتركيب شرائح ومسامير طبية.

قال رئيس الجهاز الطبي بالأهلي إن الجهاز الطبي وافق على إخضاع ذراع حمدي فتحي لعملية جراحية بعد العودة للمتخصصين في هذا الشأن والذين رأوا أنه من الأفضل لحالة اللاعب أن يجري جراحة، بعد حدوث بعض المتغيرات خلال الـ48 ساعة الماضية وهو ما حدث بعد خضوع اللاعب للجراحة.

شدد على أن الجهاز الطبي بالأهلي فضل إجراء جراحة لحمدي فتحي اختصارا للوقت ولتقليل مدة غياب حمدي فتحي عن الملاعب، وخشية من عدم التئام الكسر بشكل طبيعي حال عدم وجود تدخل جراحي.

شدد على أن حمدي فتحي سيغيب مدة شهرين عن الملاعب على أن يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه بعد يومين من إجراء العملية الجراحية، بحيث يخوض التدريبات بشكل طبيعي ولكن بدون التحامات.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.