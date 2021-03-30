شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود: هدف الزمالك الفوز على بطلى الجزائر والسنغال دون النظر لحسابات أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس الاستعداد لمواجهة الفريق القادمة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، وقال عبد المقصود في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "نخوض مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد نقاط المباراتين".
ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.