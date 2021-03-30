شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود: هدف الزمالك الفوز على بطلى الجزائر والسنغال دون النظر لحسابات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس الاستعداد لمواجهة الفريق القادمة أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا، وقال عبد المقصود في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك: "نخوض مباراتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي بهدف واحد فقط وهو الفوز وحصد نقاط المباراتين".

أضاف المدرب المساعد للزمالك: "سيقدم الجهاز الفني بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون واللاعبون ما عليهم في مباراتي مولودية وتونجيث سعيا لتحقيق الفوز، دون النظر لأي حسابات أخرى بالمجموعة".

وشدد عبد المقصود خلال حديثه، على أهمية حصد نقاط مواجهتي بطلي الجزائر والسنغال في السباق الإفريقي، وهو ما يسعى إليه أولا الفريق الأبيض دون النظر لنتيجة مواجهة الترجي التونسي ومولودية الجزائر الأخيرة بدور المجموعات.