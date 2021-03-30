شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبو الزمالك لمسحة طبية بعد التدريب استعدادًا للسفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش المران الجماعي الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر.
وأجرى الجهازان الإداري والطبي المسحة الطبية، ثم خضع لاعبو الفريق للمسحة بعد انتهاء المران، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة تلك المسحة غدًا الأربعاء حتى يتمكن المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون من أخيتار قائمته المسافرة إلى الجزائر.
وتقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا
ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة صباح الخميس قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.
كشفت تقارير صحفية جزائرية عن وجود أزمة لنادي مولودية الجزائر بسبب موعد المران الرئيسي لفريق الزمالك، نظرًا لاستضافة ملعب الخامس من يوليو مباراة بين فريقي شباب بلوزداد ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا قبلها بيوم واحد فقط وفى نفس موعد مران الزمالك.
ومن المنتظر أن يقوم مسئولو نادى مولودية الجزائر بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتعديل موعد مران الزمالك الرئيسي ومطالبة القلعة البيضاء بضرورة الموافقة على تعديل التدريب الأخير أو اقامته على ملعب آخر.