شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبو الزمالك لمسحة طبية بعد التدريب استعدادًا للسفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش المران الجماعي الذى أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر.

وأجرى الجهازان الإداري والطبي المسحة الطبية، ثم خضع لاعبو الفريق للمسحة بعد انتهاء المران، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة تلك المسحة غدًا الأربعاء حتى يتمكن المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون من أخيتار قائمته المسافرة إلى الجزائر.