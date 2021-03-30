شكرا لقرائتكم خبر عن السولية جاهز لقيادة وسط الأهلي أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات عمرو السولية لاعب وسط الأهلي جاهزا لتدعيم صفوف فريقه في مباراته ضد المريخ السوداني، التي ستجمعهما يوم السبت المقبل بخامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد شكواه من إصابة خفيفة في العضلة الأمامية عقب استبداله في مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر.

وأظهرت كاميرات التلفزيون قيام عمرو السولية بتدليك العضلة الأمامية بالثلج بعد شعوره بثقل فيها، ولكن اطمأن الجهاز الطبي بالأهلي على جاهزية اللاعب الطبية، على أن ينتظم في مران الأهلي غدا الأربعاء ويرافق البعثة الحمراء في رحلة السودان بشكل طبيعي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن سداسي الأهلي الذين شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراة جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسمياني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.