شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 100 ألف جنيه لقدامى اللاعبين بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما قرر اتحاد الكرة، صرف مستحقات الحكام حتى نهاية مارس الحالي في جميع مسابقات الدوري للأقسام الأول والثاني والثالث والنسائية ، وذلك قبل استئناف المسابقات بعد فترة التوقف الدولي، وبلغت مستحقات الحكام منذ آخر دفعة تم تسليمها إليهم نحو 8 ملايين جنيه .

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد صرف في منتصف يناير الماضي مستحقات الحكام المتأخرة من الموسم الماضي بالإضافة إلى مستحقاتهم عن الموسم الجديد حتى تاريخه.